Demi Moore Bildrechte: Getty Images

Für 500 Dollar an Vergewaltiger verkauft?

Demnach habe ein älterer Mann auf sie gewartet, als sie eines Abends nach Hause kam. Der Mann soll sie gefragt haben, wie es sich anfühle, von der eigenen Mutter für 500 Dollar verkauft worden zu sein?

Moderatorin Diane Sawyer fragte die Schauspielerin, ob sie glaube, von ihrer Mutter verkauft worden zu sein. Moore antwortete: "Tief in meinem Herzen weiß ich, dass es kein direktes Geschäft war. Dennoch erlaubte sie ihm Zugang und brachte mich in Gefahr." Und: Es sei eine Vergewaltigung gewesen, wird in der Fernsehsendung aus Moores Biografie "Inside Out", die am Dienstag (24.09.) erschienen ist, zitiert.

In einer Mitteilung des Verlags "Harper Collins" heißt es, dass das Buch eine "zutiefst ehrliche und aufschlussreiche" Autobiografie sei. Moore würde darin über ihre "turbulente" Beziehung mit ihrer Mutter, ihre Ehen und ihre Anstrengung, Familie und Karriere zu verbinden, auspacken. Ashton Kutcher und Demi Moore Bildrechte: Getty Images

Krise nach Trennung von Ashton Kutcher

Ein wichtiges Thema in der Biografie ist auch die Trennung von Ashton Kutcher. So spricht Moore ausführlich über die Auswirkungen der Trennung auf ihre Leben. "Ich hatte mich verloren", sagte Moore laut dem US-Magazin "People" im Interview. Medienberichten zufolge schildert Moore in ihrem Buch unter anderem, wie ihr Leben seit der Trennung von Kutcher in eine schwere Krise geriet: So habe sie nach 20 Jahren Abstinenz wieder Drogen genommen und Alkohol getrunken, zudem hätten ihre drei Töchter sowie Ex-Mann Bruce Willis den Kontakt abgebrochen.