Nach Bruce Willis, Ashton Kutcher und Tobey Maguire soll sich Hollywood-Star Demi Moore den nächsten Frauenschwarm geangelt haben. Medienberichten zufolge wurde die 58-Jährige beim romantischen Dinner mit keinem geringeren als John Travolta gesichtet. Die beiden Schauspieler wurden Medienberichten zufolge bei einem romantischen Dinner in Los Angeles gesehen.

Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll Travolta für das Date extra aus Florida eingeflogen sein. "Die beiden haben am Ecktisch gesessen, im Kerzenlich. Es sah romantisch aus. Sie lachten viel und hielten sogar Händchen", wird eine Kellnerin in dem Bericht zitiert.