Neben ihrer Rolle in "90210" spielte Dowse in zahlreichen anderen Serien mit, war beispielsweise die Tante von Special Agent Derek Morgan in "Criminal Minds". Doch auch "Dr. House", "Gilmore Girls", "Grey's Anatomy" und "Seinfeld" gehören zur Liste ihrer Auftritte. An der Seite von Oscargewinner Jamie Foxx verkörperte Dowse im Film "Ray" Marlene André, die Managerin von Soulikone Ray Charles. Für ihre Arbeit als Regisseurin wurde sie mehrfach von der amerikanischen National Association for the Advancement of Colored People ausgezeichnet, die den Verdienst von People Of Color in der Filmbranche würdigt. Denise Dowses letzter Film als Regisseurin war "Remember Me: The Mahalia Jackson Story", der im April 2022 Premiere gefeiert hatte.