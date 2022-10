Es tut sich was bei der britischen Kultband Depeche Mode: Nachdem die Musiker ihre Pressekonferenz am 4. Oktober angekündigt haben, veröffentlichten sie auf Instagram am Freitag (30.09.) weitere geheimnisvolle Postings. Darunter nur die Hinweise: "Album and Tour […] More info soon" (deutsch: weitere Informationen kommen bald).