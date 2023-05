Das Warten hat ein Ende: Sechs Jahre nach ihrem letzten Album ist nun das 15. Studioalbum von Depeche Mode erschienen. "Memento Mori" heißt es und bedeutet übersetzt so viel wie "Gedenke des Todes". Sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen - das ist die Botschaft, die aus der neuen Musik hervorgeht. Sänger Dave Gahan erklärt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: "Das Album weist immer wieder darauf hin, dass das Leben sehr kurz ist und die Zeit verfliegt." Dazu passt auch der Rat eines Freundes, den der Musiker beherzigt:

Mach es so, als wäre es das letzte Mal. Genieße, was du machst, hol das Beste raus. Denn keiner weiß, was morgen sein wird.

Thematisch rückt in den insgesamt zwölf Songs auf "Memento Mori" vor allem die eigene Sterblichkeit in den Vordergrund.

Nach dem Tod von Gründungsmitglied Andrew Fletcher am 26. Mai 2022 war für Dave Gahan und Martin Gore zunächst ungewiss, wie es mit der Band weitergeht. Doch alle Songs waren schon geschrieben und auch der Titel des Albums stand schon fest, bevor Fletcher starb. Der Tod ihres Bandkollegen zwang die beiden dazu, näher zusammenzurücken, und alte Zerwürfnisse aus der Vergangenheit beizulegen. Früher war es Andrew Fletcher, der als eine Art Schiedsrichter agierte und immer wieder Streitereien schlichten musste. Für ihn machten sie also weiter und nahmen das Album auf. Herausgekommen ist ein düsteres, atmosphärisches Album, das insgesamt sehr elektronisch klingt - tatsächlich ein bisschen wie zu ihren früheren Synthie-Zeiten.

Für die Fans dürfte der Auftakt der "Memento Mori"-Tournee in Sacramento in den USA für gemischte Gefühle gesorgt haben. Einerseits die Freude, Depeche Mode endlich wieder live sehen zu können, auf der anderen Seite blieb ein Platz auf der Bühne leer.



Dennoch wurde dem verstorbenen Andrew Fletcher auf besondere Weise gedacht. Bei seinem persönlichen Lieblingslied der Band "World in my Eyes" erschien Fletchers Foto aus jungen Jahren auf der Bühnenleinwand und sorgte für Gänsehaut.