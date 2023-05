Dass Depeche Mode nun am 1. Todestag ausgerechnet in Leipzig ein Konzert spielen, kann Zufall oder Schicksal sein. Andy Fletcher hatte schon immer einen Bezug zu Leipzig und Ostdeutschland. Er liebte die Architektur, auch das Heruntergerockte der ehemaligen DDR-Fassaden, wie er in Interviews zum Ausdruck brachte. Auch machte er als DJ schon Station in der sächsischen Stadt.