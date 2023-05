Depeche Mode spielten in Leipzig Songs des aktuellen Albums "Memento Mori" wie zum Beispiel "My Cosmos is Mine" und "Ghosts Again". Aber auch Klassiker wie "Everything counts" und "Walking in my shoes" wurden gespielt.

Dava Gahan (61; recht im Bild) und Martin Gore (61) beim Konzert in Leipzig Bildrechte: dpa