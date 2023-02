Für ihre geplante Welttournee zum neuen Album sind Dave Gahan und Martin Gore auch in Deutschland unterwegs. So stoppen Depeche Mode am 26. Mai 2023 in Leipzig, am 4. und 6. Juni in Düsseldorf, am 20. Juni in München, am 29. Juni und 1. Juli in Frankfurt und am 7. und 9. Juli in Berlin. Alle Tourdaten der Band sind auf der offiziellen Webseite von Depeche Mode zu finden.