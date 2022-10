Danach soll es ziemlich direkt auf Tour gehen. Ab Ende März zunächst in Nordamerika, ab März dann auch in Europa. Das erste Deutschland-Konzert ihrer Tour werden Depeche Mode am 26. Mai in Leipzig geben. Weitere deutsche Stationen sind Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Berlin.



Der freie Vorverkauf für die insgesamt fünf Städte in Deutschland hat am Donnerstag, den 6. Oktober 2022 um 10:00 Uhr begonnen. Das Konzert in Leipzig ist bereits ausverkauft, ebenso der erste Berlin-Termin. Für die Hauptstadt und Frankfurt am Main wurden bereits Zusatztermine bekannt gegeben.