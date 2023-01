Das neueste Opfer einer Nick'schen Bewertung ist Schlagerstar Helene Fischer, über die sie in ihrem Podcast "Lose Lude" ein vernichtendes Urteil fällt. Konkret geht es um das Musical-Talent von Fischer. Diesbezüglich schätzt Nick nach Angaben des News-Portals "Watson" ein: "Es gibt Hunderte an den Musical-Schulen, die singen besser als Helene Fischer". Sie sei für eine Musical-Sängerin ausgesprochenes Mittelmaß. "Sie ist nicht schlecht, aber auch nicht gut", so Nick.

Désirée Nick findet, dass Hunderte an Musical-Schulen besser singen als Helene Fischer. (Archiv) Bildrechte: dpa