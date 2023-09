Der Post ist eine Ansage - und Désirée Nicks Fotos sind es auch. "Man muss alte Klischees über Bord werfen", erklärt sie im Interview mit dem Männermagazin.



Auf einem Sofa sitzend enthüllt Désirée Nick in der Oktober-Ausgabe ihre nackten Brüste. Am Körper? Ein zarter Morgenmantel, bzw. ein Hauch von nichts. "An meinem Körper ist nichts gemacht", schwört die Unterhaltungskünstlerin.

Ein Zeichen gegen Altersdiskrimminierung

In der Kommentarspalte unter ihrem Playboy-Cover nennen Follower ihre Fotos "mutig". Doch Désirée Nick sieht das anders. Warum sollte sich eine Frau jenseits der 40, 50 oder gar 60 nicht ausziehen dürfen? "Ich transportiere all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse."



Désirée Nick will der Altersdiskriminierung von Frauen endlich den Kampf ansagen:

Ich halte dieses Playboy-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren. […] Frauen über 50 werden in unserer Gesellschaft schwer diskriminiert. Keiner schützt uns. Wer einer Arbeitskollegin an den Po grabscht, wer abfällige Bemerkungen über die Hautfarbe von Kollegen macht, riskiert seinen Job. Aber wenn du über eine ältere Frau sagst: Die alte Schachtel ist nicht mehr taufrisch, hat das keinerlei Konsequenzen. Über Menschen ab 50 wird ungestraft alles ausgekübelt, was woanders nicht mehr gesagt werden darf. Désirée Nick

Ein Thema, das Désirée Nick auch in ihrem neuen Buch "Alte weiße Frau" thematisiert. "Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens ist voller Vorurteile", so die Autorin. Sie selbst habe sich ihr Selbstbewusstsein lange erarbeiten müssen.



Und auch wenn sie sich hin und wieder Botox spritzen lasse, wolle sie "jungen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen: Kein Schönheitschirurg der Welt kann euch so vollendet schnitzen, wie ihr tatsächlich seid."