In der Kommentarspalte unter ihrem Playboy-Cover nennen Follower ihre Fotos "mutig". Doch Désirée Nick sieht das anders. Warum sollte sich eine Frau jenseits der 40, 50 oder gar 60 nicht ausziehen dürfen? "Ich transportiere all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse."



Désirée Nick will der Altersdiskriminierung von Frauen endlich den Kampf ansagen: