Drei Auszeichnungen für "Preis der Freiheit"

Der ZDF-Dreiteiler "Preis der Freiheit" ist mit fünf Nominierungen und letztendlich drei Preisen der Abräumer des Deutschen Fernsehpreises 2020. Mit Barbara Auer und Joachim Król konnten sich zwei Hauptrollen des DDR-Dramas über eine Auszeichnung als "Beste/r Schauspieler/in" freuen. Darüber hinaus wurde "Preis der Freiheit" als "Bester Mehrteiler" gewürdigt.

Die Schauspieler Barbara Auer und Joachim Krol bei der Premiere des dreiteiligen Ost-West-Dramas "Preis der Freiheit". Bildrechte: dpa

Marietta Slomka ist beste Infotainment-Moderatorin

In Sachen "Bester Fernsehfilm" hatte nach Meinung der Jury die ARD mit "Bist du glücklich?" die Nase vorn. Sky lieferte mit "Der Pass" die beste Drama-Serie, Netflix setzte sich mit "How to Sell Drugs Online (Fast)" in der Kategorie "Beste Comedy-Serie" durch.



Im Bereich Unterhaltung sind unter anderem "The Masked Singer" (Pro Sieben) als beste Show und die "Heute-Show" als bestes Comedyformat ausgezeichnet worden. Als beste Autoren würdigte die Jury Maren Kroymann und Sebastian Colley für das ARD-Format "Kroymann".



In der Sparte "Infotainment" wurde Marietta Slomka für ihre Interviews im "heute journal" mit einem Deutschen Fernsehpreis bedacht, als "Bestes Infotainment" bzw. "Beste Reportage/Dokumentation" konnten "Leschs Kosmos" und "Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater" punkten.

Wurde auch in diesem Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet: Maren Kroymann. Bildrechte: dpa

Sonderpreis für Corona-Berichterstattung

Die Corona-Pandemie hatte nicht nur Einfluss auf die Verleihung der Deutschen Fernsehpreise, sondern bewegte die Jury außerdem dazu, mit einem Sonderpreis "Beste Information" die "hervorragenden Leistungen in der Corona-Berichterstattung" von ARD und ZDF, RTL, NTV, Pro Sieben und Sat 1 zu würdigen.



Der mit 15.000 Euro dotierte Förderpreis ging in diesem Jahr an die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim für ihre Arbeit in den Sendungen "Quarks" und "maiLab" sowie ihren "Tagesthemen"-Kommentar zur Corona-Krise.

Streamingdienst Netflix erstmals mit Deutschem Fernsehpreis geehrt