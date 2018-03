Seit 27 Jahren gibt es die Prinzen schon. Nun wollen sie zeigen, dass sie beim Publikum immer noch ankommen – und das tun sie auch! Einige ihrer Konzerte mit Sinfonieorchester sind schon im Vorfeld ausverkauft. "Besondere Musik in besonderen Häusern, das ist für uns ein extremes Highlight", sagt Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel. "Wir treten nicht nur in der Elbphilharmonie auf, sondern auch in vielen anderen Häusern."