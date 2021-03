Mehr als drei Jahre hat die Staatsanwaltschaft München I gegen Dieter Wedel ermittelt. Jetzt erhebt sie gegen den Regisseur Anklage - wegen Vergewaltigung. Dem 81-Jährigen wird vorgeworfen, im Jahr 1996 eine Schauspielerin bei einem Vorsprechtermin in einem Hotel zum Sex gezwungen zu haben. Der Fall des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers Jany Tempel ist im Jahr 2018 durch einen Bericht im "Zeit-Magazin" bekannt geworden. Darin hatten insgesamt drei Frauen den Regisseur sexueller Übergriffe bezichtigt. Der Fall wurde der bekannteste in der deutschen #MeToo-Debatte, die 2017 ins Rollen gekommen war.

Schon damals bestritt Wedel vehement die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, widersprach sogar per eidesstattlicher Erklärung. Dennoch trat er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück, um das Theaterfestival nicht zu beschädigen.



Die Vorwürfe sollen Wedel so sehr zugesetzt haben, dass er eine Herzattacke erlitt. In einer persönlichen Erklärung schrieb er, die Anfeindungen gegen ihn hätten ein für seine Gesundheit und seine Familie erträgliches Maß weit überschritten.



Mittlerweile soll der Regisseur über die Ermittlungen froh sein und auf die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft vertrauen. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in dem Strafverfahren gilt für ihn die Unschuldsvermutung.