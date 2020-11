Ein Schock für alle "Sturm der Liebe"-Fans. Von Juni 2013 bis August 2017 war Hotelier und Maschinenbau-Unternehmer Friedrich Stahl einer der Publikumslieblinge der ARD-Telenovela. Jetzt ist bekannt geworden, dass Schauspieler Dietrich Adam bereits am Montag (02. November) im Alter von nur 67 Jahren in Berlin verstorben ist. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

"Sturm der Liebe" war nicht die erste Serie, in der Dietrich Adam mitspielte. Reichlich Erfahrung konnte der Schauspieler im Vorfeld bei "Die Anrheiner" sammeln. Einer Endlosserie über das Leben in einem fiktiven Kölner Stadtteil. Im Jahr 2011 wurde das Projekt eingestellt.



Auch in zahlreichen anderen TV-Serien und -Filmen war Adam regelmäßig zu sehen: ob im TATORT, der Telenovela "Rote Rosen", "Verrückt nach Clara", "Die Hafenkante", "Der Bulle von Tölz" oder "Die Heiland".