Der Gedanke, dass er einmal zu den erfolgreichsten Künstlern Österreichs gehören würde, hätte Gerry Friedle alias DJ Ötzi vor zwanzig Jahren höchstens ein müdes Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Aufgewachsen in einer Pflegefamilie, dann bei seiner Großmutter, schließlich obdachlos, hatte Friedle keinen leichten Start ins Leben.



Mittlerweile hat der Musiker und Entertainer so viele Tonträger verkauft, dass man damit eine ganze Straße von Salzburg bis Hamburg pflastern könnte. Ein Erfolg, der ihn demütig und dankbar sein lässt - vor allem an seinem 50. Geburtstag.