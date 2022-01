Aus der Traum für Novak Djokovic. Bei den Australian Open wollte der Weltranglisten-Erste seinen 21. Grand-Slam-Titel holen - und damit seine Konkurrenten Rafael Nadal und Roger Federer in den Schatten stellen.



Daraus wird nun nichts: Der "Djoker" ist in Australien an seinem Impfstatus gescheitert. Ein Bundesgericht in Melbourne wies seinen Einspruch gegen den erneuten Entzug seines Visums zurück.