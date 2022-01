Die Einreisebedingungen nach Australien sind streng. Laut dem Regelwerk der Australian Open darf an dem Turnier nur teilnehmen, wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist. In Einzelfällen können nicht vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten. Mögliche Gründe dafür können eine Herzerkrankung sein, schwere Nebenwirkungen nach einer ersten Impfung oder eine Corona-Infektion in den vergangenen sechs Monaten. Die Anträge werden von zwei Kommissionen geprüft. Insgesamt haben laut Turnierchef Craig Tiley 26 Spieler einen entsprechenden Antrag gestellt. Darunter auch Djokovic. Welchen Grund der Weltranglisten-Erste für seine Ausnahmegenehmigung angeführt hat, ist nicht bestätigt. Australischen Medienberichten zufolge soll sich der 34-Jährige auf eine Corona-Infektion in den vorangegangenen sechs Monaten berufen haben.

Bereits neunmal konnte der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic die Australian Open gewinnen. Ob er in diesem Jahr an dem Turnier teilnehmen kann, ist fraglich.

Bereits neunmal konnte der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic die Australian Open gewinnen. Ob er in diesem Jahr an dem Turnier teilnehmen kann, ist fraglich.

Bereits neunmal konnte der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic die Australian Open gewinnen. Ob er in diesem Jahr an dem Turnier teilnehmen kann, ist fraglich. Bildrechte: IMAGO / Schreyer

Am Samstag gaben Djokovics Anwälte bekannt, dass sich der Sportler bei seiner Impf-Ausnahmegenehmigung auf eine am 16. Dezember festgestellte Corona-Infektion beruft. Es dauerte nicht lange und schon tauchten die ersten Berichte darüber auf, dass Djokovic an den Tagen danach zumindest teilweise ohne Maske an Veranstaltungen teilgenommen haben soll, anstatt sich in Quarantäne zu begeben.



Ob ihm sein positives Testergebnis zum Zeitpunkt dieser Treffen bereits vorlag, ist nicht bekannt. Doch natürlich wirft es Fragen auf, dass Djokovic den Nachweis seiner jüngsten Corona-Infektion erst dann vorlegt hat, als ihm die Einreise zu einem der wichtigsten Tennis-Turniere des Jahres verweigert worden ist. Wie der Fall Djokovic auch ausgehen mag, das Image des Spielers hat bereits Schaden erlitten.