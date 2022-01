Ob Novak Djokovic tatsächlich an den Australian Open teilnehmen wird, ist trotzdem weiterhin offen. Bereits vor der Verhandlung hatte die australische Regierung angekündigt, im Falle einer Aufhebung der Einreiseverweigerung weitere Schritte zu erwägen, um Djokovic das Visum zu verweigern - und das könnte für den Tennis-Champion weitreichende Folgen haben. Regierungsanwalt Christopher Tran erklärte, dass Australien von seinen ministeriellen Befugnissen Gebrauch machen und Djokovics Ausreise anordnen könnte. Damit dürfte der Tennisspieler drei Jahre lang nicht mehr einreisen. Es sei denn, die Behörden verzichten auf diese Bestrafung. Eine Entscheidung könnte bereits am Dienstag fallen.

Doch das ist nicht der einzige Ärger, dem sich Djokovic und seine Familie aktuell stellen müssen.



Am Samstag hatten Djokovics Anwälte bekannt gegeben, dass sich der Sportler bei seiner Impf-Ausnahmegenehmigung auf eine angeblich am 16. Dezember festgestellte Corona-Infektion beruft. Es dauerte nicht lange und schon tauchten die ersten Berichte darüber auf, dass Djokovic an den Tagen danach zumindest teilweise ohne Maske an Veranstaltungen teilgenommen haben soll, anstatt sich - wie es in Serbien Pflicht ist - für 14 Tage in Quarantäne zu begeben.



Mittlerweile steht fest, dass ihm - laut seiner Anwälte - sein positives Testergebnis zum Zeitpunkt dieser Treffen bereits vorlag.