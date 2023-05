"Ich dachte: Das war‘s dann", so Dolph Lundgren weiter. "Ich habe auf mein Leben zurückgeschaut und gedacht: Okay, ich hatte ein tolles Leben." Hört sich an, als ob Lundgren schon abgeschlossen hatte, doch dann holte sich der Schauspieler doch noch eine Zweitmeinung ein. Die "neuen" Ärzte verschrieben dem 65-Jährigen andere Medikamente, setzten auf eine andere Therapie. Der Erfolg: Die Tumore schrumpften um 90 Prozent!

Die neue Krebstherapie schlägt gut bei Dolph Lundgren an. Bildrechte: IMAGO/Cover-Images