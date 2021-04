Fans der beliebten Fernsehserie "Downton Abbey" haben allen Grund zum Jubeln. Nach dem Erfolg des ersten Downton-Abbey-Spielfilms im Jahr 2019 gibt es nun eine weitere Kino-Fortsetzung rund um die britische Adelsfamilie Crawley und ihre Bediensteten. Obgleich die Dreharbeiten erst in der vergangenen Woche begonnen haben, soll der neue Streifen bereits am 22. Dezember in die Kinos kommen.