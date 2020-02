Bis zum Ende der sechsten Staffel 2015 hat die Kult-Serie "Downton Abbey" weltweit Millionen Menschen begeistert. Das Leben mit hundert Bediensteten, diskreten Butlern, großen Festen, spektakulären Ballkleidern, Geheimnissen, Konflikten, Traditionen, Liebe und Respekt – all das macht die Serie für ihre Fans so besonders. Und genau da knüpft auch die Handlung des Kinofilms an.

Nachdem es die Adelsfamilie geschafft hat, ihr Schloss bis 1927 unbeschadet durch Krisenzeiten zu bringen, kündigt sich nun hoher Besuch an: Das englische Königspaar will auf "Downton Abbey" Station machen! Gedanken über die passende Garderobe, geputztes Silberbesteck und die Sorgen, den Majestäten die passenden Mahlzeiten zu servieren, nehmen den Zuschauer mit in die Zeit, in der gute Manieren noch an der Tagesordnung standen.