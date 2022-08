Vor 30 Jahren erschien "It's My Life" und machte Dr. Alban zum Star. An dieser Eurodance-Hymne kam keiner vorbei, in Deutschland führte die Single 42 Wochen lang die Charts an. Und noch heute denken die meisten bei Dr. Alban an diesen Song.

Es ist mein größter Hit und die Leute lieben ihn. Ich kann kein Dr. Alban-Konzert ohne den Song spielen. Dr. Alban

Manchmal müsse er ihn sogar zweimal an einem Abend spielen. Doch das ist nicht sein einziger Hit: Mit "Hello Afrika", "Sing Hallelujah" und "No Coke" gehört der Schwede zu den erfolgreichsten Künstlern des Dancefloor.

In den 90ern hatte Dr. Alban seinen Durchbruch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kann er die alten Songs überhaupt noch hören?

Wer seine Kultsongs zwei Mal pro Abend spielen muss, wird ihrer schnell überdrüssig, oder? Nicht so Dr. Alban! Selbst neue Musik kann da nur schwer mithalten.

Neue Songs fühlen sich immer gut an, aber es fühlt sich an, als ob nichts "It's My Life" oder "Sing Hallelujah" übertreffen könnte. Dr. Alban

Doch der 65-Jährige muss auch zugeben: Als Künstler macht es trotzdem Spaß, neue Musik zu schreiben - auch wenn die Fans vor allem die Klassiker hören wollen. "Wenn man das Alte und das Neue zusammenbringt, wächst der Künstler meines Erachtens am besten."

Zurück zu den (Zahn-)wurzeln?

In seinen eigentlichen Beruf als Zahnarzt will Dr. Alban, der mit bürgerlichem Namen Alban Uzoma Nwapa heißt, nicht. "Der Job als Zahnarzt war gut. Eine Ausbildung sollte man haben, denke ich. Wenn es nicht gut läuft, kann man darauf zurückgreifen." Ein Jahr in diesem Job habe aber durchaus gereicht.

Auf der Bühne ist Dr. Alban zu Hause. Als Zahnarzt will er nicht mehr arbeiten. Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata

Noch einmal Präsident werden

5 Millionen verkaufte Alben, mehr als 6 Millionen verkaufte Singles - musikalisch hat Dr. Alban einiges erreicht. Seine Zukunftspläne sind vielleicht gerade deshalb eher bescheiden. "Ich lasse es ruhig angehen. Auf Tournee gehen, von Zeit zu Zeit ein paar Songs schreiben. Ich veröffentliche von Zeit zu Zeit neue Songs und werde so lange weitermachen, wie ich kann", sagt er im BRISANT-Interview. Einen unerfüllten Traum hat aber auch er:

Ich wollte immer Präsident werden. Ich hätte entschieden, dass es nirgendwo Armut und nirgendwo Korruption geben darf. Dr. Alban

Dass dieser Traum wahrscheinlich auch unerfüllt bleiben wird, ist dem in Nigeria geborenen Schweden aber klar: "Ich kann diese Dinge nicht entscheiden. Aber das ist es, was ich mir immer wünsche."

BRISANT hat Dr. Alban in seiner Wohnung in Stockholm besucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Geburtstag mit den Liebsten

Seinen Geburtstag am 26. August verbringt Dr. Alban mit Familie und Freunden in Spanien. "Wir sind 35 Leute, die nach Marbella fahren, um zu feiern. Eine ganze Woche sind wir dort und haben verschiedene Aktivitäten geplant." Gut essen, am Strand entspannen, Volleyball spielen - die Gruppe lässt sich alle Möglichkeiten offen. Wie es sich für einen Geburtstag gehört!