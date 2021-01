In Flirtlaune durch Serie "Bridgerton" Drew Barrymore sucht Liebe mit Dating-App

Eigentlich hatte Drew Barrymore den Dating-Apps abgeschworen. Während ihrer Sendung "The Drew Barrymore Show", in der sie die beiden Hauptdarsteller der Serie, Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page, interviewt, enthüllte die 45-Jährige nun aber, dass sie sich durch die Erfolgsserie "Bridgerton" und den teils heißen Szenen darin inspiriert gefühlt habe, sich noch einmal an Dating-Apps zu versuchen.