Ed Sheeran nimmt sich selbst gern aufs Korn und scheint sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Aber nicht immer war der Musiker so selbstbewusst und im Reinen mit sich selbst. "Eigentlich bin ich schon selbstbewusst", so Ed Sheeran, "aber man kommt da in eine Branche, in der man mit jedem anderen Popstar verglichen wird. […] Ich arbeitete mit Justin Bieber und Shawn Mendes zusammen... All diese Leute haben fantastische Figuren. Und ich dachte immer: 'Warum bin ich so…fett?'"



Ed Sheeran geriet in eine Spirale aus Essanfällen und Erbrechen – ganz so wie Musikstar Elton John einst. "Ich habe angefangen, genau das zu tun, worüber Elton John in seiner Autobiografie geschrieben hat: fressen und dann kam alles wieder hoch."

Elton John berichtet in seiner Autobiografie "Ich" über seine Bulimie – die Beschreibungen ließen Ed Sheeran nicht kalt. Bildrechte: dpa