Über Monate trauerte nicht nur ein ganzes Land, sondern die halbe Welt. Harry (m.), sein Bruder William (r.) und Prinz Charles laufen in London durch ein Meer von Blumen und Kondolenzschreiben am Buckingham Palace. "Meine größte Angst ist, dass die Geschichte sich wiederholt", schrieb der Herzog von Sussex in bewegenden Worten über seine Situation mit Meghan. Ein Alarmsignal! Bildrechte: imago/ZUMA Press