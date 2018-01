"Wir sind unglaublich glücklich und ich könnte nicht stolzer auf meine Frau und meinen kleinen Sohn sein", twitterte Fußballweltmeister Mats Hummels (29). "Willkommen auf der Welt unser kleiner Mann. Wir sind sehr stolz, dass du heute am 11.1.18 das Licht der Welt erblickt hast", schrieb Cathy (ebenfalls 29) bei Instagram. Die beiden sind Eltern eines Sohnes geworden. Tausende gratulierten im Netz.

Cathy Hummels hatte ihre Fans seit vergangenem Sommer in den sozialen Netzwerken an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Unter den Post zur Geburt schrieb sie an ihren Mann gerichtet: "Danke für das schönste Geschenk der Welt."