"Diesen Vincent gibt es wirklich. Es ist ein Junge in unserem Bekanntenkreis. Eine befreundete Mutter hat mir erzählt, dass ihr Sohn einen Abend, bevor wir uns getroffen haben, ihr eben offenbart hat, dass er schwul ist und ich fand das irgendwie ein großes Kompliment für sie als Mutter und auch mutig von ihrem Sohn, mitten in der Pubertät halt so damit rauszugehen und zu sich so zu stehen, weil ich kenn das halt auch von meinen Freunden in meinem Alter heute anders, dass die sich lange bedeckt gehalten haben und unsicher waren und ich wollt nen Song machen, der ihn bestärkt und alle anderen heute auch, zu sich zu stehen und zu wissen, dass sie geliebt werden, egal wen sie lieben oder was sie lieben oder wer sie sind", so Connor.