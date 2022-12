In der Jahrhunderthalle in Bochum wurden nach drei Jahren Pause endlich wieder die heiß begehrten 1Live Kronen im neuen Showdesign mit Feuerwerk und Lasershow vergeben. Dafür wurden in den vergangenen Wochen alle Gewinnerinnen und Gewinner des Abends per Online-Voting von den Hörerinnen und Hörern ermittelt.

Abräumerin des Abends: Nina Chuba

Star des Abends war die 24-jährige Nina Chuba, die mit ihrer Single „Wildberry Lillet“ im Sommer zuerst auf der Social Media-Plattform „TikTok“ viral ging und dann die Spitze der deutschen Charts stürmte. Die Newcomerin war dreimal nominiert und gewann gleich zwei Preise.

In den Kategorien „Bester Hip-Hop/R&B-Song“ und „Bester Newcomer Act“ setzte sie sich gegen Musiker wie Kontra K, Badmomzjay, Malik Harris oder Paula Hartmann durch und stand damit als erste auf der Bühne: „Es ist eine große Ehre, die Show eröffnen zu dürfen.“

Beste Künstlerin: Lea

Wie schon in den beiden vergangenen Jahren (da allerdings ohne große Gala, sondern nur im Radio und im Internet) wurde Sängerin Lea zur „Besten Künstlerin“ gewählt. Die 30-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen: „Ich durfte letztes und vorletztes Jahr schon die Krone mit nach Hause nehmen. Deshalb hatte ich gedacht, das klappt in diesem Jahr sicher nicht. Wahnsinn!“ Bester Künstler wurde zum mittlerweile achten Mal der Musiker Clueso. Sängerin Lea konnte ihr Glück kaum fassen - sie gewann zum dritten Mal in Folge den Preis als "Beste Künstlerin". Bildrechte: IMAGO / Future Image

Bester Song: "Zukunft Pink"

In der sogenannten Königsdisziplin setzten sich Peter Fox feat. Inez unter anderem gegen Lena, Leony und Tim Kamrad durch und meldete sich mit dem Titel „Zukunft Pink“ erfolgreich bei seinen Fans zurück. Allerdings bedankte sich der Sänger und Musiker im Gegensatz zu seinen Kollegen nur per Video-Botschaft aus Berlin für den Preis.

Als „Bester Live-Act“ wurde das Berliner Musiker Duo SDP geehrt. In der Kategorie „Bester Dance-Song“ gewannen Felix Jaehn & Zoe Wees mit dem Titel „Do it Better“. Und auch die Band Kraftklub mit Frontmann Felix Kummer konnte sich mit ihrem Song „Ein Song reicht“ in der Kategorie „Bester Alternativer Song“ gegen ihre Kolleginnen und Kollegen durchsetzen. Für die Band ist es bereits die insgesamt sechste Glaskugel. Die Band Kraftklub um Sänger Felix Kummer konnte die Hörerinnen und Hörer in der Kategorie "Bester Alternativer Song" überzeugen. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Sonderpreis geht an ukrainische Initiative

Der von einer Fachjury gewählte Sonderpreis ging in diesem Jahr an „Repair Together“. Eine Initiative eines ukrainischen Projektteams, die mit Freiwilligen besondere Raves in kriegszerstörten Orten mitorganisiert.

Die Comedy-Krone bekamen die Moderatoren-Zwillinge Dennis und Benni Wolter „World Wide Wohnzimmer“ überreicht. Von der Fachjury gewählt und mit der Glaskugel geehrt: Dennis und Benni Wolter erhielten die Comedy-Krone. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Zeichen für Solidarität

Die Moderatorin Donya Farahani und die Musikerin Maryam Koch, die iranische Wurzeln hat, setzten nicht nur auf dem roten Teppich ein politisches Statement. Während die Moderatorin vor der Show eine Lederjacke mit der Aufschrift „Women. Life. Freedom.“ trug, sang die Musikerin gemeinsam mit Nico Santos die iranische Protestballade bei der Preisverleihung.