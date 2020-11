2020 ist ein schweres Jahr für die Musikbranche. Wegen Corona brachen über Nacht fast alle Auftrittsmöglichkeiten weg. Dementsprechend findet auch die 1LIVE Krone anders statt als sonst. Keine große Gala vor Tausenden Fans, dafür ein sechsstündiger Livestream im Netz: So können die Zuschauer trotzdem hautnah dabei sein, wenn Künstler wie Bosse, Gemischtes Hack oder LEA auf der Bühne stehen.

Die Show wird in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert. Aus mehreren Studios streamt der WDR Preisverleihungen, Konzerte, Talks und Comedy-Sessions zeitgleich ins Radio und ins Netz. Über Facebook sollen sogar Zuschauer in die Show geholt werden. Auch im WDR-Fernsehen werden die Highlights der Veranstaltung zu sehen sein.