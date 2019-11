1987 ist Ellas Vater, der Sänger und Komponist Norbert Endlich, bei einer Konzertreise mit dem Duo H&N im Westen geblieben. Mutter Judith und die damals dreijährige Ella bleiben in der DDR. Den Vater können sie nur bei heimlichen Treffen in Tschechien sehen. Für die kleine Ella eine schwierige Situation. Zwei Jahre später machen auch sie sich auf den Weg in die BRD. Doch der Fluchtversuch scheitert. Mutter und Tochter verlaufen sich, kehren schließlich um. Wenig später ist Familie Endlich dennoch vereint, denn zwischenzeitlich ist die Mauer gefallen. Für Ella ein Happyend - auch in beruflicher Hinsicht.