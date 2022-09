Vom Mobbingopfer zum erfolgreichen Geschäftsmann: Elons Musks Lebensgeschichte klingt wie eine abgewandelte Form vom American Dream. So geradlinig seine Karriere bisher verläuft, so turbulent und bisweilen chaotisch ist sein Privatleben. Doch es gibt eine Konstante: Der Geschäftsmann zählt immer auf charismatische Frauen an seiner Seite. Wir stellen die Wichtigsten vor.