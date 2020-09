Damit, dass er eigentlich Männer liebt, musste Eloy de Jong lange hinterm Berg halten. Als Mitglied der Boyband "Caught in the Act" ist ein Outing für den Mädchenschwarm undenkbar. Als er sich ausgerechnet in Stephen Gately von der Boyband-Konkurrenz "Boyzone" verliebt, muss das zunächst geheim bleiben. Für die junge Liebe eine echte Belastungsprobe.



Öffentlich bekennen sich Eloy und Stephen erst zueinander, als "Caught in the Act" bereits Geschichte ist. Dennoch sind die beiden Sänger die ersten Boygroup-Mitglieder, die öffentlich zu ihrer Homosexualität stehen. Ihr Liebe scheitert dennoch. Viele Jahre Später, im Jahr 2009, stirbt Stephen Gately an einem Herzfehler.