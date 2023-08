Sir Elton John wie er leibt und lebt: Im silbernen Frack mit strassbesetztem Revers und glitzernder Brille gab Elton John zuerst in München noch einmal seine größten Hits zum Besten - von "Rocket Man", über "I'm Still Standing" bis hin zu "Your Song".



Er performte am Piano, während auf der Videowand im Hintergrund Bilder seiner raketenartigen Karriere vorbeizogen. Am Ende gab es nicht nur tosenden Applaus, sondern auch einen Konfettiregen auf der Bühne. "Ich werde Euch vermissen. Danke für alles", rief Elton John dem jubelnden Publikum zu.



Zugaben gab es übrigens im pinkfarbenen Bademantel: "Cold Heart", "Your Song" und natürlich "Farewell Yellow Brick Road".

Ein Auftritt ohne Elton Johns ikonische Glitzer-Anzüge und Brillen? Nicht denkbar... Bildrechte: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Ausverkaufte Halle in München

Die Fans dankten es dem Musikstar: Rund 11.000 Zuschauer waren in die Olympiahalle gekommen, um Elton John ein letztes Mal live zu erleben. Darunter auch prominente Super-Fans wie die komplette Familie Carpendale.



In Deutschland sind insgesamt zehn Konzerte in Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln geplant. Anschließend tourt Elton John weiter durch Europa.

Die Carpendales auf dem Weg zum Elton-John-Konzert. Bildrechte: Instagram @annie_carpendale

Gesundheitliche Probleme und mehr Familienzeit

Fans schwärmen auf Social Media, dass man Elton John seine 76 Jahre auf der Bühne kaum ansieht. Doch das Alter geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. Vor allem seine Hüfte soll ihm zu schaffen machen. Aufgrund einer Hüft-OP musste der Sänger einige europäische Konzerte seiner Abschiedstour von 2021 auf 2023 verschieben. Die "Farewell Yellow Brick Road"-Tour startete bereits im September 2018 und sollte eigentlich im Dezember 2020 enden.



Doch auch die Familie lässt ihn kürzer treten. Zusammen mit Ehemann David Furnish hat der britische Sänger die Söhne Elijah und Zachary - mit ihnen möchte er wieder mehr Zeit verbringen.

Happy Family: Elton John mit David Furnish und den Söhnen Elijah und Zachary. Bildrechte: IMAGO / E-PRESS PHOTO.com

Elton John: Ein Leben für die Musik

Seinen Durchbruch hatte Elton John 1970 mit dem Hit "Your Song". Doch seine Leidenschaft für Musik begann viel früher: In seiner Autobiografie "Ich: Elton John" schildert der Sänger, wie er sich bereits mit vier Jahren die Finger am Klavier wund spielte. Seine geliebte Großmutter, bei der er hauptsächlich aufwuchs, ermutigte ihn auf seinem musikalischen Weg.



Als 17-Jähriger fängt er 1964 an, Klavier in Bars zu spielen. 1965 gründet er seine erste Band. Zu dieser Zeit findet er auch seinen Künstlernamen, denn bürgerlich heißt Elton John eigentlich Reginald Kenneth Dwight. Zu seinem neuen Alter-Ego haben ihm der Saxofonist Elton Dean und der Sängers Long John Baldry inspiriert.



1970 wurde Elton John dann quasi über Nacht zum Star - und schuf sein bis heute unverkennbares Image. Dazu gehören schrille Kostüme und übergroße Brillen.



Bis heute hat Elton John laut den Offiziellen Deutschen Charts bis zu 450 Millionen Tonträger verkauft - besonders erfolgreich sind seine Duette. Stars wie Dua Lipa oder Ed Sheeran reißen sich um ein Ständchen mit Elton John.

Newcomer: Elton John 1970 am Anfang seiner Karriere. Bildrechte: imago/ZUMA Press