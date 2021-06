Von wegen, die können nichts als Fußball! Ob "What's going on" oder "She will be loved" - auch aus dem EM-Hotel der deutschen Nationalmannschaft sind immer wieder Gitarren-Klänge und trauter Männer-Gesang zu hören.



Die deutsche Elf scheint sich in jeder Hinsicht auf das letzte Vorrunden-Spiel gegen Ungarn vorzubereiten. Mit dem Team-Geist klappt's schon mal. Aber ob das schon EM-Hits sind? Das entscheiden am besten Sie selbst ...