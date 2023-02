Ruhm und Prestige, was mit einem Oscar-Gewinn einhergeht, sind der Schauspielerin ohnehin nicht wichtig. Sie bemitleidet all diejenigen, die nirgendwo mehr unerkannt hingehen können. "Ich hab da Glück: Wenn man seine Anonymität völlig verliert, ist das weder für einen selbst noch für die Menschen um einen herum sehr angenehm."



Wie Emma Thompson so geerdet bleibt? Ihre Heimatverbundenheit ist der Schlüssel: Die Britin wohnt abwechselnd in Schottland und London. In der englischen Metropole habe sie ihr ganzes Leben lang in derselben Straße gewohnt: "Da kommt man nicht wirklich damit durch, in einem Louis-Vuitton-Taxi herumzufahren... das ist also eine Hilfe."