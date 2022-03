"Ich habe festgestellt, dass ich 30.000 Follower aus Russland auf Instagram habe. Ich glaube, der russischen Bevölkerung ist nicht ganz klar, was in der Ukraine abgeht", sagte Lesser am Rande des Weltcups in Kontiolahti im ZDF. Im Januar hatte der Biathlet aus Thüringen seinen russischen Rivalen Eduard Latipow in der Corona-Quarantäne unterstützt. Nachdem Latipow vor dem Weltcup in Oberhof positiv auf das Coronavirus getestet worden war, bot Lesser seine Hilfe an. Eine Radrolle, ein Rennrad, Schuhe sowie eine Hose stellte der Oberhofer zur Verfügung. Lesser erlangte damit Heldenstatus in Russland, was seiner Followerzahl explodieren ließ. "Das ist so geisteskrank, wie viele Russen da kommentiert haben", so Lesser.