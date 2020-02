Seit ihrer Trennung im Jahr 2017 hatten sich Sander und Goddet regelrecht bekriegt. Sie warf ihm häusliche Gewalt vor, er konterte mit Alkoholproblemen, Untreue und Abzocke ihrerseits. Die gemeinsamen Söhne Marlon und Elyas soll Sander ganze acht Monate nicht zu Gesicht bekommen haben. Goddet hätte sie zu ihren Eltern nach Paris gebracht. Und einen neuen Mann soll es an Goddets Seite auch bereits gegeben haben: den Beauty-Experten Mark Posselt.



Was an all diesen Gerüchten dran war? Das wissen wohl nur Erol Sander und Caroline Goddet. Es sei denn, sie zelebrieren ihre nun wohl neu entfachte Liebe öffentlich - wie ihre hoffentlich abgeblasene Scheidung.