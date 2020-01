Gemeinsame Premiere für Vanessa Mai und Kamilla Senjo

Zwei neue Film-Gesichter, die aus dem Fernsehen wohlbekannt sind: Moderatorin Kamilla Senjo, die im Wechsel mit Mareile Höppner für BRISANT vor der Kamera steht oder die TV-Zuschauer bei "MDR um 2" begrüßt und Schlagersängerin Vanessa Mai, die in keiner großen Schlagersendung fehlt. Jetzt feiern die beiden Damen gemeinsam ihr Schauspiel-Debüt - in der ARD-Produktion "Nur mit dir zusammen" im Ersten.



Nach kleineren Auftritten in Serien ist es für beide Damen der erste Spielfilm. Das Reinfinden in die neuen Rollen ist Vanessa und Kamilla nicht weiter schwergefallen. Denn im Film spielen sie das, womit sie ansonsten ihr Geld verdienen. Kamilla eine Moderatorin, Vanessa Mai einen aufstrebenden Schlagerstar.

Wechselt Kamilla ins Schauspiel-Fach?

Spricht man mit Kamilla Senjo über ihr "erstes Mal" beim Film, dann sprüht die Moderatorin nur so vor Begeisterung. Eine komplett neue Erfahrung war es für sie, ihre Rolle nicht zu leben, sondern zu spielen - und dabei immer locker und authentisch zu bleiben. Wärend es bei Kamillas Live-Moderationen eher hektisch zugeht und jeder Satz auf Anhieb sitzen muss, hieß es beim Film-Dreh, sich in Geduld zu üben. Immer und immer wieder mussten einzelne Szenen wiederholt werden, bis alles perfekt im Kasten war. Hilfreich waren die Tipps ihrer erfahrenen Mitstreiter. Vor allem Schauspiel-Kollegin Elena Uhlig nahm sich der beiden Film-Novizinnen an - und machte ihnen Mut.

Stand Kamilla Senjo mit Rat und Tat zur Seite: Schauspielerin Elena Uhlig Bildrechte: Andrea Pohlei/BRISANT

Outet sich als Schlagerfan: Kamilla Senjo

Den BRISANT-Zuschauern verloren gehen wird Kamilla Senjo trotzdem nicht so bald. Dafür liebt sie ihren Job als Moderatorin einfach zu sehr. Dennoch haben die Dreharbeiten für "Nur mit dir zusammen" Lust auf mehr gemacht. Selbst einen Gesangspart würde Kamilla nicht komplett ausschließen. Als wir sie scherzhaft fragen, ob sie ein Duett lieber mit Axel Prahl oder Vanessa Mai schmettern würde, entscheidet sie sich - wie salomonisch! - für ein Trio. Schlager darf's aber durchaus sein, denn den feiert Kamilla auch ganz privat, wie zuletzt bei den SCHLAGERCHAMPIONS mit Florian Silbereisen.

Spiegel Spiegel - Mit Axel Prahl im Duett und auf dem neuen Album

Für ein Duett mit Axel Prahl hat sich dagegen Vanessa Mai entschieden. "Spiegel Spiegel" heißt ihr gemeinsamer Song im Film. Und den gibt's auch auf Vanessas neuem Album "Für immer" zu hören. Das ist einen Tag vor der Austrahlung von "Nur mit dir zusammen" erschienen. In Sachen Vermarktung ist die 27-Jährige eben doch schon ein echter Profi. Immerhin ist "Für immer" das mittlerweile sechste Album der Sängerin. Und der Titel? Der ist ein Dankeschön an ihre Fans, die ihr seit so vielen Jahren die Treue halten. Mit dem neuen Longplayer können sie Vanessa Mai dann auch live erleben. Denn ab Oktober geht die Sängerin damit auf "Für immer Tour".

Am 24. Januar 2020 erschienen: Vanessa Mais neues Album "Für Immer" Bildrechte: Sony Music

Darum geht's in "Nur mit dir zusammen"