Das sagen die Quoten ESC 2023: Dieses Land hat die besten Chancen

Hauptinhalt

Die Wettbüros haben alle Hände voll zu tun - das ESC-Gambling ist eröffnet! Wer macht am Ende das Rennen am 13. Mai in Liverpool, was sagen die aktuellen Prognosen und wo reiht sich Deutschland mit "Lord of the Lost" ein?