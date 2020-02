Bei "The Voice of Germany" verzauberte er Jurorin Yvonne Catterfeld, lieferte im Finale ein beeindruckendes Duett mit dem schwedischen Shootingstar Zara Larsson. Jetzt muss Benjamin Dolic für ganz Deutschland die Kohlen aus dem Feuer holen. Nach dem "S!sters"-Flop im vergangenen Jahr soll er beim ESC-Finale in Rotterdam ordentlich punkten. Germany zero points? Für Benjamin Dolic keine Option.

Bei "The Voice of Germany" lieferte Benjamin Dolic konstant gute Leistungen. Im Halbfinale sah es fast so aus, als ob er die Castingshow für sich entscheiden könnte. Mit seiner Version des Elvis-Presley-Klassikers "Can't Help Falling in Love" lag er in der Gunst der Zuschauer ganz vorn. Im Finale musste er sich letztendlich Sieger Samuel Rösch geschlagen geben.