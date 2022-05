Vor fast 200 Millionen Zuschauern zwischen Island und Australien hatte sich der Sänger Oleh Psjuk vom ukrainischen Vertreter "Kalush Orchestra" am Samstagabend (14.05.) an das Publikum gewandt und an Schauplätze des Ukraine-Krieges erinnert. "I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asovstal - right now", sagte er nach seinem Auftritt. Zu deutsch: "Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol, Azovstal."