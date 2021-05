ESC-Sieger von 2019 in Quarantäne

Beim letzten ESC vor zwei Jahren hatte der niederländische Sänger Duncan Laurence mit der Ballade "Arcade" den Titel gewonnen und den Wettbewerb damit für 2020 in seine Heimat geholt. Doch der Eurovision Song Contest musste corona-bedingt auf dieses Jahr verschoben werden. Bitter für Laurence: Er kann die Trophäe nicht, wie sonst üblich, an seinen Nachfolger weitergeben, da der Niederländer wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne ist. Seinen neuen Song kann er ebenfalls nicht live präsentieren, sondern nur per Video. Und damit ist er nicht der einzige: Auch Teilnehmer Island kann wegen eines Corona-Falles in der Band nur noch per Video teilnehmen. Solch ein Video gibt es von allen Interpreten. Für den Fall der Fälle.

Der Weg ins Finale ging für viele Teilnehmer über zwei Halbfinals. So hatten je zehn Länder mit ihren Acts erst in einer der beiden Vorschlussrunden einen Platz im Finale ergattert. 13 Länder schieden aus. Die "Big Five" - die fünf Großen Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Deutschland - hatten auch ohne Halbfinale eine Teilnahme an der Samstagsshow sicher. Das gilt auch für die Niederlande als Gastgeber. Barbara Pravi aus Frankreich zählt zu den Favoriten. (Archiv) Bildrechte: dpa

Wer hat die besten Sieg-Chancen?

Jendrik tritt mit dem Gute-Laune-Song "I don't feel hate" und seiner Glitzer-Ukulele an. Was das beste am ESC sei? Der Auftritt vor Publikum nach der Corona-Zwangspause: "Das ist so überwältigend", sagte der 26-jährige Hamburger im Vorfeld seines größten Auftritts. "Ich werde die drei Minuten total genießen." Das sollte Jendrik auch tun, denn im Anschluss droht wenig Jubel. Die Buchmacher geben Deutschland kaum Chancen, häufig "12 points" zu hören.