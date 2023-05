Für die Ukraine reichte es dieses Jahr für einen starken sechsten Platz. Das Musik-Duo "Tvorchi" konnte mit seinem Elektro-R’n’B-Song "Heart of Steel" sowohl Jury als auch Publikum überzeugen. Die Musiker performten in einem blau-gelben Lichtermeer.



Tragisch: Die Heimatstadt des ukrainischen Musik-Duos ist am Abend des Wettbewerbs von russischen Angriffen getroffen worden. Die westukrainische Stadt Ternopil "ist von Russland bombardiert worden, während wir gesungen haben", so "Tvorchi" wenige Minuten nach dem Auftritt am Samstagabend in Liverpool via Instagram. Mychajlo Holowko Vorsitzende des Gebietsrats, bestätigte die Angriffe.