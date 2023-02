2. Conchita Wurst: Eine Frau mit Bart

Ist sie eine Frau, ein Mann? Conchita Wurst hat beim ESC 2014 für Aufsehen gesorgt. Und das nicht nur mit ihrem außergewöhnlichen Look. "Rise Like a Phoenix", eine Power-Ballade, die an James Bond-Titelsongs erinnert, bescherte der Künstlerin für Österreich den ESC-Sieg. Viel wichtiger war die Aufmerksamkeit aber für die queere Community. Conchita Wurst ist die Kunstfigur des Österreichers Tom Neuwirth, der Wurst nach eigenen Angaben als Statement gegen Diskriminierung geschaffen hat. Er selbst wurde in seiner Jugend wegen seiner Sexualität diskriminiert.

Vor allem der Bart ist ein Mittel für mich, zu polarisieren, auf mich aufmerksam zu machen. Die Welt reagiert auf eine Frau mit Haaren im Gesicht. Was ich mir wünsche, wäre, dass sich die Leute ausgehend von meiner ungewöhnlichen Erscheinung Gedanken machen – über sexuelle Orientierung, aber genauso über das Anderssein an sich. Conchita Wurst Kurier

Conchita Wurst ist aber nicht die erste queere Künstlerin beim ESC. 1998 trat Dana International für Israel an, die erste transsexuelle Künstlerin und ein politisches Statement. Conchita Wurst bei ihrem ESC-Auftritt in Kopenhagen. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

3. Buranovskiye Babushki: Omas beim ESC

Sexualität, Gender, Alter - beim ESC sind alle willkommen. Das haben auch Buranovskiye Babushki bewiesen. 2012 traten die Russinnen in Baku an - und sie haben einiges an Erfahrung! Die "Großmütter aus Buranowo", so die Übersetzung, sind eine Gesangsgruppe, die es seit mehr als 40 Jahren gibt. Mit ihrem Song "Party for Everybody" belegte sie beim ESC den zweiten Platz.

Bei ihrem Auftritt waren die "Großmütter" auch schon im fortgeschrittenen Alter: Das jüngste Mitglied war damals 63 Jahre alt, das älteste schon 76. Buranovskiye Babushki - die "Großmütter aus Buranowo" sangen in ihrer Tracht. Bildrechte: Alexander Ryumin/ITAR-TASS

4. Lena Meyer-Landrut: Endlich wieder Erfolg für Deutschland

Gerade mal 19 Jahre alt war hingegen Lena Meyer-Landrut, als sie 2010 für Deutschland beim ESC in Oslo angetreten ist. Ihr Song "Satellite" überzeugt und bringt Lena 246 Punkte - und den Sieg. Die Hannoveranerin tritt damit in die Fußstapfen von Nicole, die 1982 mit "Ein bisschen Frieden" den ersten ESC-Sieg für Deutschland geholt hatte.

Den Titel zu verteidigen, schafft die Sängerin im folgenden Jahr nicht. Nicht so schlimm! Bisher hat nur ein Künstler zwei ESC-Siege geschafft - und zwar Johnny Logan 1980 mit "What's Another Year" und 1987 mit "Hold Me Now".

Lena Meyer-Landrut 2010 mit ihrem ESC-Pokal. Bildrechte: dpa Übrigens, bis 2001 hieß der Eurovision Song Contest noch "Grand Prix Eurovision de la Chanson".

5. Pirates of the Sea: Piraten, ayo!