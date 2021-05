Jendrik Sigwart ist als Zweitältester von vier Geschwistern in Hamburg aufgewachsen. Am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück hat er studiert und sich zum Musical-Darsteller ausbilden lassen. Zuletzt stand er u.a. als einer der Comedian Harmonists in "Berlin Berlin" im Admiralspalast und vor drei Jahren als Peter Pan bei den Burgfestspielen im hessischen Bad Vilbel auf der Bühne.

Das Finale des Eurovision Song Contest 2021 findet am Samstag, den 22. Mai, in Rotterdam statt. Das Erste, ONE und eurovision.de übertragen live ab 21:00 Uhr. Die beiden Halbfinals sind am 18. und 20. Mai ab 21:00 Uhr live bei ONE und auf eurovision.de zu sehen. Auch die ARD Mediathek wird den ESC 2021 umfangreich begleiten.