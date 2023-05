08.05.2023 | Auftritt beim ESC-Halbfinale: Rita Ora ist ein "europäisches Mädchen"

Seit Kindertagen fiebert Rita Ora am TV mit, wenn der ESC über die Bühne geht. "Es lief jedes Jahr in unserem Haus, als ich aufgewachsen bin. Das war immer ein großes Event. Ich bin ein europäisches Mädchen aus Osteuropa."



Rita Oras Familie stammt aus dem Kosovo. Ihre Eltern wanderten wenige Monate nach ihrer Geburt in das Vereinigte Königreich aus und ließen sich in London nieder.



2023 geht ein kleiner Traum für ESC-Fan Rita Ora in Erfüllung: Die Sängerin wird als Stargast beim ersten Halbfinale am Dienstag (09.05.) in Liverpool auftreten. Stargast und Fan: Rita Ora wird morgen beim ESC-Halbfinale in Liverpool auftreten. Bildrechte: Getty Images

07.05.2023 | ESC-Willkommensparty in Liverpool

In Liverpool fand eine Woche vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest eine Willkommensparty samt Schaulaufen der Teilnehmer statt. Auch Deutschlands Act "Lord of the Lost" schritt über den türkisfarbenen Teppich – von Kopf bis Fuß in Schwarz, nur der Lidschatten war perfekt auf den Teppich abgestimmt.

"Lord of the Lost" ist in Liverpool angekommen. Bildrechte: IMAGO/Cover-Images

05.04.2023 | "Lord Of The Lost" fahren für Deutschland zum ESC nach Liverpool