"12 points of the german jury go to..." mit diesen Worten hat sich bisher immer Moderatorin Barbara Schöneberger gemeldet - in diesem Jahr wird Moderator Elton diese Rolle übernehmen. Zum ersten Mal seit sieben Jahren steht Schöneberger also nicht in Hamburg. Grund ist, dass die Moderatorin selbst vor Ort in Liverpool sein wird, um den "ESC-Countdown" und die "ESC-Aftershow" zu moderieren. Also muss Ersatz her.



Moderator Elton war 2010 gemeinsam mit Stefan Raab zum Auftritt von Lena Meyer-Landruth nach Oslo gereist. 2018 moderierte er dann gemeinsam mit Linda Zervakis den deutschen ESC-Vorentscheid. Erfahrung hat er also.



Frühere Punkte-Verkünder für Deutschland waren übrigens unter anderem Anke Engelke, Ina Müller, Helene Fischer und Thomas Hermanns.