Wer hinter Subwoolfer steckt, ist ungewiss. Das Duo tritt inkognito auf und legt die Maske nicht ab, was zu skurrilen Szenen führen kann. Beim Empfang der deutschen Botschaft etwa trank einer des Duos sein Bier mit dem Strohhalm, weil er nicht mit der Flasche an den Mund kam. Fans spekulieren, die Subwoolfers könnten eine Vergangenheit als Fuchs haben, denn die norwegischen Comedybrüder Vegard und Bard Ylvisaker landeten 2014 mit "The Fox (What Does The Fox Say?)" einen weltweiten Hit.